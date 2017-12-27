Хоккеисты Китая и Швейцарии откроют 14-й Рождественский турнир в Минске

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Матчем хоккеистов Китая и Швейцарии 4 января 2018 года в Минске стартует 14-й Рождественский любительский турнир на приз Президента Беларуси. Первая игра традиционных соревнований начнется в 12.30 на малой площадке "Чижовка-Арены", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства спорта и туризма.

Китайские хоккеисты впервые примут участие в этих состязаниях, а швейцарцы в 11-й раз сыграют в белорусской столице. Лучшим результатом альпийской хоккейной дружины на Рождественском турнире является 4-е место в 2010 году. В другом поединке представителей группы А действующий победитель команда Беларуси в 19.00 на льду большой площадки "Чижовка-Арены" сыграет с бронзовыми призерами прошлого турнира хоккеистами Объединенных Арабских Эмиратов.

Две встречи пройдут 4 января и в предварительной группе В: сборная Балкан встретится с россиянами (13.00; большая площадка), а шведы сыграют с чехами (19.30; малая площадка).

Расписание остальных встреч первого этапа:

5 января

Швейцария - ОАЭ (12.30; малая площадка), Чехия - Балканы (14.00; большая площадка), Беларусь - Китай (19.00; большая площадка), Швеция - Россия (19.30; малая площадка).

6 января

Швеция - Балканы (12.30; малая площадка), Китай - ОАЭ (13.00; большая площадка), Беларусь - Швейцария (19.00; большая площадка), Чехия - Россия (19.30; малая площадка).

В заключительный день соревнований, 7 января, на большой площадке "Чижовка-Арены" состоятся медальные игры: за 3-е место поспорят команды, занявшие вторые места (13.00), а победители групп сыграют в решающем матче за главный приз (18.00).

Победителем прошлого турнира стала ледовая дружина Президента Беларуси, обыгравшая в финале финских хоккеистов со счетом 7:3. В игре за бронзу команда ОАЭ одолела словаков - 4:3. Белорусы уже 10 раз становились триумфаторами Рождественского турнира (2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017), трижды успех праздновала российская дружина (2007, 2011, 2015).-0-