29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Лас-Вегас Найтс" победили "Вашингтон" в первом матче финала Кубка Стэнли со счетом 6:4, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В результативном матче на площадке "рыцарей" команда Александра Овечкина упустила инициативу в третьем периоде. Российский форвард, несмотря на поражение, установил очередное достижение. После результативной передачи при четвертом взятии ворот соперника в активе Овечкина в плей-офф НХЛ стало 113 (58+55) очков в 117 играх. Он сравнялся по этому показателю с Павлом Дацюком, разделив с ним четвертое место по очкам среди всех российских игроков в Кубке Стэнли. Рекорд принадлежит Сергею Федорову (176 очков), далее располагаются Евгений Малкин (165) и Сергей Зубов (117).

В прошедшей финальной игре отличился и другой российский нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов, который также принял участие в четвертом взятии ворот "Лас-Вегаса". Для форварда прошедший матч стал 11-м подряд, в котором ему удалось набрать очки. Всего в его активе 25 (11+14) очков в 20 матчах текущего плей-офф. Он стал первым игроком в НХЛ, кто отметился набранными баллами в 11 играх плей-офф кряду начиная с 2010 года, когда подобное достижение покорилось Джонатану Тэйвзу (13 матчей подряд).

Второй матч финальной серии в борьбе за Кубок Стэнли до четырех побед пройдет также на площадке "Лас-Вегаса" 31 мая. Далее финалисты переедут в Вашингтон, где игры состоятся 3 и 5 июня.-0-