Хоккеисты Латвии обыграли Данию и вышли в плей-офф ЧМ

Cборная Латвии после победного матча против Дании. Фото из социальных сетей

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты Латвии обыграли Данию со счетом 1:0 и вышли в плей-офф чемпионата мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Латвийские хоккеисты перед стартом турнира не считались серьезными претендентами на выход в четверку сильнейших, но в группе В смогли одержать важные победы, которые позволили претендовать на выход в следующий раунд турнира. В матче с хозяевами чемпионата латвийцы усилиями Андриса Дзериньша на 10-й минуте первого периода открыли счет. Эта шайба стала единственной в матче. Решающий штурм датчан под занавес встречи не увенчался успехом.

Итоговое положение в группе В: Финляндия - 16 (7 матчей), США - 16 очков (7), Канада - 15 (7), Латвия - 13 (7), Дания - 11 (7), Германия - 7 (7), Норвегия - 6 (7), Республика Корея - 0 (7).

В группе сборная Швеции подтвердила лидерские качества и высокий класс в поединке с Россией. Хоккеисты "Тре Крунур" уступая 0:1, смогли победить со счетом 3:1 и заняли первое место.

Итоговое положение в группе А: Швеция - 20 очков (7), Россия - 16 (7), Чехия - 15 (7), Швейцария - 12 (7), Словакия - 11 (7), Франция - 6 (7), Австрия - 4 (7), Беларусь - 0 (7).

В четвертьфинале 82-го чемпионата мира сыграют Финляндия - Швейцария, США - Чехия, Швеция - Латвия, Россия - Канада. Матчи состоятся 17 мая.-0-