Хоккеисты Латвии победили Германию и повысили шансы на выход в плей-офф ЧМ, Швеция дожала в овертайме Словакию

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты Латвии победили Германию со счетом 3:1 и повысили шансы на выход в плей-офф чемпионата мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Основные события встречи развернулись в концовке второго и начале третьего периода. Долгое время счет на табло был нулевым, но на 37-й минуте Роналдс Кениньш вывел латвийцев вперед. После отдыха цели достигли точные броски Гунтиса Галвиньша и Андриса Дзериньша - 3:0. Команда Германии после гола Доминика Кауна попыталась вернуть интригу в исход матча, но защита соперников сыграла уверенно. Благодаря победе сборная Латвии повысила свои шансы на выход в плей-офф чемпионата мира. Латвийцам предстоит сыграть на предварительной стадии с Канадой (14 мая) и Данией (15 мая).

Турнирное положение группы В: 1. США - 13 очков (5 игр). 2. Канада - 10 (4). 3. Финляндия - 9 (4). 4. Латвия - 9 (5). 5. Дания - 8 (5). 6. Германия - 5 (5). 7. Норвегия - 3 (5). 8. Республика Корея - 0 (5).

В группе А сборная Швеции встретила упорное сопротивление со стороны команды Словакии и лишь в овертайме добилась победы над оппонентами. Решающая шайба в активе Мика Зибанежада - 4:3.

Турнирное положение в группе А: 1. Швеция - 15 очков (5 игр). 2. Россия - 10 (4). 3. Чехия - 9 (5). 4. Швейцария - 9 (4). 5. Словакия - 8 (5). 6. Франция - 6 (5). 7. Австрия - 1 (5). 8.Беларусь - 0 (5).-0-