16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Лиды" добились первой победы в новом сезоне экстралиги, сенсационно обыграв на своей площадке "Динамо-Молодечно" со счетом 5:3, сообщает корреспондент БЕЛТА.

По словам главного тренера команды из Гродненской области Алексея Емельянова, уступая в ходе 2:3, его подопечные выполнили все, что от них требовалось. В заключительные двадцать минут встречи "Лида" трижды поразила ворота молодечненцев, которые в стартовавшем чемпионате Беларуси в дивизионе А экстралиги претендуют на призовые места. Для хоккеистов "Лиды" эта победа стала первой после трех поражений подряд.

Без поражений в сильнейшем дивизионе идет только участник Лиги чемпионов минская "Юность". В прошедшем туре подопечные Михаила Захарова разгромили в гостях "Гомель" - 6:3. Гродненский "Неман" не без труда обыграл молодежную сборную Беларуси - 2:0, уверенно провел матч в Жлобине солигорский "Шахтер", добившись успеха со счетом - 3:0.

Турнирная таблица: "Юность-Минск" - 9 очков (3 матча), "Динамо-Молодечно" - 9 (5), "Шахтер" - 9 (4), "Гомель" - 9 (5), "Неман" - 6 (3), "Беларусь U-20" - 4 (5), "Лида" - 3 (4), "Металлург" - 2 (5).

В следующем туре, 18 сентября, встречаются: "Юность" - "Динамо-Молодечно", "Шахтер" - "Беларусь U-20", "Гомель"- "Неман", "Металлург" - "Лида".-0-

Фото из VK-аккаунта ХК "Лида"