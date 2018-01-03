Хоккеисты "Медведя" и "Шахтера" сыграют в первом матче финального турнира "Золотая шайба"

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Медведя" и солигорского "Шахтера" сыграют в первом матче финального турнира "Золотая шайба" на призы Президента Беларуси в старшей возрастной группе (игроки 2003-2004 годов рождения), который стартует сегодня в столичной "Чижовка-Арене", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча начнется на малой площадке в 15.00 и откроет игровую программу в группе В. В этом квартете также выступят команды "Олимп" Лунинецкого района и "Принеманские ястребы" из Гродно. В группу А вошли ледовая дружина Центрального района Минска "Грифоны", а также "Днепр" (Жлобин), "Мираж" (Горки) и "Нефтеград" (Новополоцк).

Игры в группах пройдут с 4 по 6 января на малой площадке. Три матча состоятся на большой площадке "Чижовка-Арены". Решающие поединки, которые распределят команды по итоговым местам, начнутся 7 января в 9.00. Финальная встреча "Золотой шайбы" будет предварять решающий поединок 14-го Рождественского турнира любителей хоккея на приз Президента Беларуси и начнется в 14.30.

Турнир "Золотая шайба" в Беларуси возрожден по инициативе главы государства Александра Лукашенко в 1997 году. С 2006 года в число организаторов соревнований входит Президентский спортивный клуб. Соревнования юных хоккеистов получили массовое развитие во всех районах Беларуси. Перед финальной стадией лучшие команды участвуют в отборочных соревнованиях. В дивизионе А выступают команды районов и городов с крытыми катками, а в дивизионе В соревнуются коллективы, где таковых сооружений нет.

Расписание финального турнира "Золотая шайба"

3 января

"Медведь" - "Шахтер", 15.00.

4 января

"Олимп" - "Принеманские ястребы", 10.00.

"Днепр" - "Мираж", 10.00 (большая площадка "Чижовка-Арены").

"Грифоны" - "Нефтеград", 16.00.

5 января

"Медведь" - "Олимп", 9.00.

"Шахтер" - "Принеманские ястребы", 10.00 (большая площадка "Чижовка-Арены").

"Нефтеград" - "Мираж", 10.30.

"Грифоны" - "Днепр", 16.00.

6 января

"Олимп" - "Шахтер", 9.00.

"Принеманские ястребы" - "Медведь", 10.00 (большая площадка "Чижовка-Арены").

"Днепр" - "Нефтеград", 10.30.

"Мираж" - "Грифоны", 16.00.

7 января

Матч за 7-е место, 9.00. Матч за 5-е место, 10.45. Матч за 3-е место, 12.30. Финал, 14.30.

Организаторами соревнований "Золотая шайба" выступают Министерство образования и Министерство спорта и туризма Беларуси, ОО "Белорусский республиканский союз молодежи", Федерация хоккея Беларуси, Республиканское государственно-общественное объединение "Президентский спортивный клуб" и ОО "Детско-юношеский клуб по хоккею "Золотая шайба".-0-