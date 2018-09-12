Хоккеисты минского "Динамо" добились первой победы в новом чемпионате КХЛ, обыграв "Спартак"

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Динамо-Минск" обыграли московский "Спартак" со счетом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) в чемпионате КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Команды в ходе подготовки к сезону встречались на турнире в Нижнем Новгороде, где минчанам, уступая 0:3, удалось отыграться и победить в овертайме (4:3).

Матч регулярного чемпионата КХЛ в Минске получился по развитию событий на площадке совершенно иным. Одним из главных действующих лиц стал нападающий белорусской команды Куинтон Хауден.

"Динамо-Минск" - "Спартак" (Москва) - 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)

Минск. "Минск-Арена". 8939 зрителей.

"Динамо-Минск": Энрот (Карнаухов); Уиркош - Готовец, С.Костицын (к) - Хауден - А.Костицын; Осипов - Хенкель, Павлович - Беннетт - Пулккинен; Лисовец - Знахаренко, Ковыршин - Китаров - Парфеевец; Литвинов - Волков - Буйницкий; Дроздов, Хохлов.

"Спартак": Гудачек (Беспалов); Кутейкин - Кулик, Карсумс - Зубов - Хохлачев; Осипов - Дыбленко, Филатов - Ганзл - Даугавиньш; Калинин (к) - Сорокин, Никонцев - Максвелл - Лещенко; Косов - Шашков - Трунев; Цыплаков, Шалагин.

Шайбы: 1:0 - Ковыршин (Пулккинен, Уиркош, 5.26). 1:1 - Трунев (Косов, 32.37). 2:1 - Хауден (Павлович, Уиркош, 50.39). 3:1 - Павлович (Волков, 59.37, в пустые ворота).

Броски: 18 - 22.

Штраф: 8 - 8.

Серия поражений динамовцев со старта сезона достигла четырех матчей. Хозяева площадки постарались со стартовых минут агрессивно действовать в нападении. Особенно заметно было белорусское звено Евгений Ковыршин - Александр Китаров - Максим Парфеевец. Уже на шестой минуте Ковыршин сумел открыть счет. Гол несколько успокоил подопечных Горди Дауйера, которые пропустили несколько опсаных атак спартаковцев.

Во втором периоде нападающий "Динамо" Бо Беннет ошибся в своей зоне и потерял шайбу. Москвичи мгновенно организовали контратаку, которую мощным броском под перекладину завершил Максим Трунев - 1:1.

Заключительные двадцать минут игры прошли при серьезном преимуществе минчан. На 50-й минуте хозяевам площадки удалась атака, которую организовал Куинтон Хауден. Он на высокой скорости вошел в зону соперника, а на пятачке у ворот спартаковцев вовремя сыграл на добивании Илья Литвинов. Однако в ходе видеопросмотра судьи определили нарушение правил со стороны динамовцев. Едва ли не в следующей атаке все тот же Хауден взял инициативу на себя и отправил шайбу под перекладину ворот Юлиуса Гудачека - 2:1. На 60-й минуте москвичи заменили голкипера на шестого полевого игрока. В итоге, Александр Павлович смог перехватить шайбу и поразить пустые ворота - 3:1.

Хоккеисты "Динамо" продолжат домашнюю серию матчем с ХК "Сочи". Эта игра состоится 14 сентября и начнется в 19.30. Затем минчан ждут выездные встречи в Ярославле, Череповце и Москве, где "зубрам" предстоит сразиться со своими одноклубниками.-0-

Фото Андрея Покумейко