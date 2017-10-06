Хоккеисты минского "Динамо" на выезде одержали волевую победу над одноклубниками из Москвы

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" одержали гостевую победу над одноклубниками из Москвы со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Это вторая победа минчан над москвичами на текущей неделе. 2 октября на "Минск-Арене" подопечные Горди Дуайера были сильнее 5:1.

Перед началом игры на московском "ВТБ Ледовом дворце" минчан ожидало небольшое приключение. Из-за автомобильных пробок в столице России белорусской команде к арене пришлось добираться на метро. Этот факт не испортил настроения гостям. Тренерский штаб минчан предоставил шанс проявить себя форварду Александру Когалеву, который находится на просмотре в "Динамо".

"Динамо-Москва" - "Динамо-Минск" - 1:2 (0:0, 1:1, 0:1).

Москва. "ВТБ Ледовый дворец". 4 205 зрителей.

"Динамо-Москва": Еременко (Бочаров); Рылов - Никулин; Карсумс - Терещенко - Тарасов; Вишневский - Хиетанен, Салминен - Бойд - Варнаков; Соловьев - Кутейкин, Брюквин - Игумнов - Алексеев; Комаров - Козионов - Артюхин; Зайцев, Волков.

"Динамо-Минск": Энрот (Карнаухов); Граньяни - Денисов, Дрозд - Ковыршин - Матерухин; Шинкевич - Коробов, Когалев - Хауден - Лингле; Хенкель - Знахаренко, Китаров - Волков - Павлович; Кулаков - Шарангович - Степанов; Устиненко, Буйницкий.

Шайбы: 1:0 - Бойд (Хиетанен, Салминен, 23.38, в большинстве). 1:1 - Ковыршин (Степанов, Граньяни, 28.50, в большинстве). 1:2 - Волков (54.01).

Броски: 34 - 26.

Штраф: 12 - 20.

Первый период прошедшей встречи оказался не столь богат на голевые моменты. Команды, которые встречались совсем недавно, 2 октября, на "Минск-Арене" и отличались желанием чаще играть в атаке, на этот раз сосредоточились на сохранности собственных ворот.

После перерыва один из лидеров нападения москвичей Дастин Бойд точным броском открыл счет в матче - 1:0. Сравнять цифры на табло минчане смогли в численном большинстве. В этот момент подопечные Горди Дуайера действовали против трех игроков соперника. Взятие ворот случилось после мощного броска Марка-Андре Граньяни, нападающий Евгений Ковыршин вовремя сыграл на добивании шайбы - 1:1. Второй период запомнился также большим количеством удалений, из-за чего обе команды не могли организовать конструктивные атакующие действия, хотя часто играли в неравных составах.

В третьем периоде, на 55-й минуте, нападающий "зубров" Артем Волков смог благодаря индивидуальным действиям переиграть защитников и голкипера москвичей - 2:1. Штурм ворот на последних минутах Юнаса Энрота не увенчался успехом для хозяев площадки.

Минское "Динамо" возвращается из Москвы и начнет подготовку к матчу на своей площадке 11 октября с хоккеистами уфимского "Салават Юлаева", у которого серия из трех поражений подряд в КХЛ.-0-