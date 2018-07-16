Хоккеисты минского "Динамо" начали подготовку к новому сезону КХЛ

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" в спорткомплексе "Раубичи" начали подготовку к новому сезону КХЛ, передает корреспондент БЕЛТА.

На ледовой площадке спортивного центра сегодня состоялась первая тренировка, в которой приняли участие более 20 игроков, в их числе ведущие хоккеисты Сергей Костицын, Андрей Степанов, Евгений Лисовец, Александр Китаров, Куинтон Хауден. Тренерский штаб минчан ожидает приезда ведущего голкипера Юнаса Энрота и новичков форварда Бо Беннета и защитника Патрика Уиркоша. За тренировками динамовцев вместе с журналистами наблюдал один из лучших нападающих сборной Беларуси Михаил Грабовский.

Первую товарищескую игру при подготовке к сезону динамовцы проведут 2 августа в Минске с "Сибирью", после чего отправятся на Кубок губернатора Нижегородской области, а затем - на традиционный турнир Кубок ЛЖД в Риге.

Минское "Динамо" в чемпионате КХЛ стартует 3 сентября выездной встречей с казанским "Ак Барсом", 5 сентября подопечные Горди Дуайера сыграют в Нижнем Новгороде с "Торпедо", а 7 сентября - с нижнекамским "Нефтехимиком". Первый домашний матч в "Минск-Арене" динамовцы проведут 10 сентября против финского "Йокерита".-0-

Фото Оксаны Манчук