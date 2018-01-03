3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" обыграли на выезде двукратного обладателя Кубка Гагарина магнитогорский "Металлург" со счетом 2:1 (0:1, 0:0, 2:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Уральцы и хоккеисты "Динамо" встречались в ходе текущего сезона в Минске: команда Горди Дуайера 17 сентября, уступая 0:3, в заключительные 20 минут матча смогла забросить пять шайб. Несколькими днями ранее динамовцы были сильнее еще одного фаворита сезона - питерского СКА.

"Металлург" (Магнитогорск) - "Динамо-Минск" - 1:2 (1:0, 0:0, 0:2)

Магнитогорск. "Арена Металлург". 7 500 зрителей.

"Металлург" Мг: Самсонов; Бирюков - Ли, Мозякин (к) - Коварж - Вольски; Терещенко - Пивцакин, Тимкин - Осала - Сироткин; Д.Денисов - Береглазов, Кокарев - Эллисон - Чибисов; Платонов - Дюкарев - Болтанов; Швырев, Бобряшов.

"Динамо-Минск": Энрот; Граньяни - Денисов (к), Скилли - Хауден - Фонтейн; Коробов - Осипов, Буйницкий - Ковыршин - Степанов; Лисовец - Хенкель, Лингле - Китаров - Амброжейчик; Шинкевич - Знахаренко, Павлович - Волков - Дрозд.

Шайбы: 1:0 - Пивцакин (Эллисон, Чибисов, 13.25). 1:1 - Ковыршин (Осипов, Коробов, 40.29). 1:2 - Лисовец (55.14).

Броски: 44 - 23.

Штраф: 4 - 4.

По сравнению со встречей в "Минск-Арене" в составе команды из Магнитогорска произошло немало изменений. Клуб покинул прежний главный тренер Илья Воробьев, на смену которому пришел известный в прошлом игрок сборной России и клубов НХЛ Виктор Козлов. В "Металлург" вернулись и лидеры, определявшие стиль игры команды в прежние годы. В противостоянии со столь грозным оппонентом динамовцы неплохо начали матч. В середине первого периода нападающий минчан Джек Скилле и вовсе был близок к успеху. Игрок совершил сольный проход и бросил над клюшкой голкипера, но шайба угодила в штангу. Хозяева площадки смогли реализовать один из немногих моментов. Бывший голеодор минчан Мэтт Эллисон мощно бросил со средней дистанции, голкипер Юнас Энрот с броском справился, но на добивании вовремя сыграл защитник Никита Пивцакин.

"Металлург" постарался развить свой успех в последующие 20 минут встречи, но, несмотря на перевес в бросках, отличиться магнитогорцам не удалось. Наоборот, после перерыва динамовцы сумели сравнять счет: минчане выиграли вбрасывание в зоне соперников, и мягкий наброс от синей линии Дениса Осипова использовал Евгений Ковыршин, который изменил траекторию полета шайбы - 1:1. Спустя минуту форвард "Динамо" Шарль Лингле в борьбе с двумя соперниками сумел отдать пас на Дмитрия Амброжейчика, который в одно касание замыкал пас партнера, и лишь ловушка вратаря магнитогорцев Ильи Самсонова помешала минчанам выйти вперед.

Решающей стала концовка третьего периода. Нападающий "зубров" Сергей Дрозд в борьбе с Оскаром Осалой смело пошел на ворота хозяев, и в сутолоке на пятачке Евгений Лисовец смог добить шайбу в ворота.

После победы в Магнитогорске в активе "Динамо" стало 64 очка, команда всего на четыре балла отстает от зоны плей-офф в Западной конференции. До конца регулярного чемпионата "зубрам" осталось провести 9 игр.

Следующий матч выездной серии минское "Динамо" проведет 5 января в Екатеринбурге, где сыграет с лидером Восточной конференции "Автомобилистом".-0-