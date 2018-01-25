25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" победили словацкий "Слован", которым руководит белорусский тренер Эдуард Занковец, со счетом 3:2 (0:1, 1:0, 2:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Главный тренер минчан Горди Дуайер произвол одну существенную рокировку перед матчем со словацким клубом. Вместо Юнаса Энрота последний рубеж обороны занял Михаил Карнаухов. Также несколько игроков минского клуба отправлены в помощь "Динамо-Молодечно", продолжающего борьбу в белорусской экстралиге.

"Динамо-Минск" - "Слован" (Братислава) - 3:2 (0:1, 1:0, 2:1)

Минск. "Минск-Арена". 10 818 зрителей.

"Динамо-Минск": Карнаухов (Энрот), Граньяни - Лисовец, Скилле - Хауден - Фонтэйн; Коробов - Осипов, Павлович (к) - Ковыршин - Степанов; Шинкевич - Хенкель, Китаров - Волков - Дрозд; Лингле - Шарангович - Карабань; Знахаренко.

"Слован": Штепанек (Седлачек); Гедера - Месарош (к), Микуш - Бойчак - Ржепик; Депре - Бачик, Гарбатт - Штястны - Скалицки; Ворачек - Черны, Ревай - Щербатов - Геноуэй; Грнка - Серсен, Гецл - Садецки - Слобода.

Шайбы: 0:1 - Гецл (Месарош, 10.18, в большинстве). 1:1 - Ковыршин (Павлович, Осипов, 31.37). 2:1 - Карабань (Шарангович, Лингле, 43.17). 3:1 - Хауден (Скилле, Коробов, 44.16). 3:2 - Ржепик (Бойчак, Черны, 44.36).

Броски: 30 - 22.

Штраф: 11 - 9.

В день матча со "Слованом" наставник белорусской команды Горди Дуайер и форвард Евгений Ковыршин праздновали дни рождения и смогли сделать себе подарок к празднику. Хотя начало встречи на "Минск-Арене" осталось за гостями. После удаления Евгения Ковыршина точным броском у словаков отметился Марек Гецл. Отыграться хозяева площадки смогли после перерыва. На 32-й минуте Евгений Ковыршин вовремя сыграл на добивании после броска Дениса Осипова.

Интригующе развивались события в заключительные двадцать минут встречи. В течение минуты динамовцы сумели дважды огорчить голкипера Якуба Штепанека. Правда, напряженной концовки белорусской команде избежать не удалось. Михал Ржепик сократил отставание "Слована" - 2:3. Болельщики увидели даже драку, в которой приняли участие Дмитрий Коробов и Андрей Штястны.

В десятом чемпионате КХЛ минскому "Динамо" осталось провести две игры. После Олимпиады подопечные Горди Дуайера встретятся 27 февраля в Минске с рижским "Динамо", а завершат сезон 1 марта встречей в Братиславе со "Слованом".

Белорусской команде не удалось пробиться в плей-офф чемпионата.-0-

Фото Андрея Покумейко