Хоккеисты минского "Динамо" победили рижских одноклубников в заключительном домашнем матче чемпионата КХЛ

Во время матча

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" одержали победу над рижскими одноклубниками со счетом 5:3 (2:2, 2:0, 1:1) в заключительном домашнем матче десятого чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Подопечные Горди Дуайера еще до перерыва в Континентальной хоккейной лиге лишились шансов на выход в плей-офф и в прошедшем поединке постарались порадовать болельщиков яркой игрой.

"Динамо-Минск" - "Динамо" (Рига) - 5:3 (2:2, 2:0, 1:1)

Минск. "Минск-Арена". 12 581 зритель.

"Динамо-Минск": Карнаухов (Энрот), Граньяни - Лисовец, Скилле - Хауден - Фонтэйн; Коробов - Осипов, Павлович (к) - Ковыршин - Степанов; Шинкевич - Хенкель, Китаров - Дрозд - Лингле; Знахаренко, Волков, Карабань.

"Динамо" (Рига): Армалис (Калниньш, 24.45); Салмела - Зиле, Скворцовс - Макмиллан - Индрашис (к); Сварс - Балинскис, Дарзиньш - Евпаловс - Гегерис; Алишаускас - Пуяцс, Мейя - Батнья - Гегерис; Разгалс - Павловс - Липсбергс; Ерофеев, Бичевскис.

Шайбы: 0:1 - Индрашис (Скворцовс, 0.27). 1:1 - Степанов (Павлович, Ковыршин, 0.53). 1:2 - Балинскис (Макмиллан, Индрашис, 2.48). 2:2 - Фонтэйн (Граньяни, Хауден, 18.05, в большинстве). 3:2 - Лингле (Ковыршин, Степанов, 23.56). 4:2 - Граньяни (Фонтэйн, Скилле, 24.45). 5:2 - Дрозд (Шинкевич, Граньяни, 42.25). 5:3 - Макмиллан (58.04, в большинстве).

Броски: 19 - 31.

Штраф: 8 - 4.

В состав минчан вернулись голкипер Юнас Энрот, защитник Марк-Андре Граньяни и нападающий Куинтон Хауден, которые принимали участие в Олимпийских играх в Пхенчхане. Правда, основному вратарю в ходе сезона тренерский штаб минчан предоставил возможность восстановиться после приезда и заявил Энрота лишь в качестве запасного.

Стартовые двадцать минут встречи на площадке "Минск-Арены" получились результативным. Голкиперу хозяев Михаилу Карнаухову пришлось дважды доставать шайбу из сетки ворот. Перехватить инициативу "зубры" смогли к концу первого периода. Джастин Фонтэйн реализовал большинство хозяев площадки - 2:2.

После отдыха белорусская команда продолжила доминировать на площадке и усилиями Шарля Лингле и Марка-Андре Граньяни увеличила преимущество в счете - 4:2. Рижане заменили голкипера, но белорусская команда продолжала активно действовать в нападении и смогла одержать победу со счетом 5:3.

Заключительный матч регулярного десятого сезона Континентальной хоккейной лиги минское "Динамо" проведет 1 марта в Братиславе с местным "Слованом".-0-

Фото Андрея Покумейко.