Хоккеисты минского "Динамо" при подготовке к сезону в КХЛ примут участие в двух турнирах

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" при подготовке к новому сезону в КХЛ примут участие в двух турнирах, сообщили БЕЛТА в пресс-службе клуба.
Первый предсезонный спарринг "зубров" состоится 2 августа в Минске с новосибирской "Сибирью".
Далее подопечные Горди Дуайера с 5 по 11 августа сыграют в Кубке губернатора Нижегородской области, в котором помимо минчан сыграют хозяева из нижегородского "Торпедо", московское и рижское "Динамо", "Спартак" и "Автомобилист".
С 21 по 26 августа в Риге пройдет традиционный турнир с участием клубов КХЛ и Европы. Соперниками минчан станут хоккеисты рижского "Динамо", ярославского "Локомотива", казанского "Ак Барса". Планируется также участие в турнире еще одного клуба из Европы.-0-
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