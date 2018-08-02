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Хоккеисты минского "Динамо" приглашают на матч с "Сибирью"

Спорт 02.08.2018 | 07:54
Фото ХК "Динамо-Минск"
Фото ХК "Динамо-Минск"
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2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" проведут сегодня первый спарринг нового сезона. На льду "Минск-Арены" подопечные Горди Дуайера в 19.30 встретятся с новосибирской "Сибирью", вход на трибуны свободный, сообщает корреспондент БЕЛТА.

За два часа до начала игры болельщиков ожидает немало приятных сюрпризов. Так, в фойе трибуны А перед матчем, а также в обоих перерывах фанов будет ждать видеооператор, который запишет видеопожелания "зубрам" на грядущий сезон. Автор самого оригинального напутствия получит приз от клуба. Там же самых сильных и мужественных ждут партнеры клуба одной из компаний, совместно с которыми будет проведен традиционный розыгрыш сезонного абонемента. Суть проста: кто больше подтянется, получит два абонемента. Предварительный отбор пройдет до игры и в первом перерыве матча. Финал состоится во втором перерыве.

Кроме того, к 70-летию "Динамо-Минск" и 10-летию Континентальной хоккейной лиги выпущена клубная коллекция хоккейных карточек. Сегодня ее можно будет приобрести на арене (в фан-шопах она появится в продаже на следующей неделе). В фойе трибуны B расположится фотозона для болельщиков динамовской ледовой дружины.-0-

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Теги
хк Динамо-Минск, хоккей
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