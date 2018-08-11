Хоккеисты минского "Динамо" проиграли "Автомобилисту" и стали последними на турнире в Нижнем Новгороде

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" завершили турнир на Кубок губернатора Нижегородской области поражением от екатеринбургского "Автомобилиста", сообщает корреспондент БЕЛТА.

В сегодняшнем поединке с победителем соревнований подопечные Горди Дуайера пропустили шайбу уже на 2-й минуте после броска Евгения Чесалина. В середине стартового периода Ефим Гуркин удвоил результат. Во втором периоде заброшенных шайб не было, а в начале заключительной трети матча Артем Гареев установил окончательный результат - 3:0 в пользу "Автомобилиста".

Состав "Динамо" сегодня был таким: Энрот (Карнаухов); Уиркош - Готовец, С.Костицын - Беннетт - Пулккинен; Осипов - Хенкель, Дроздов - Хауден - А.Костицын; Лисовец - Колячонок, Павлович - Ковыршин - Парфеевец; Хохлов - Заламай, Китаров - Волков - Степанов; Белевич.

До этого минчане одолели в овертайме московский "Спартак" - 4:3, а также уступили нижегородскому "Торпедо" - 1:6, рижскому и московскому "Динамо" с одинаковым счетом 2:4. В итоге, "зубры" финишировали на турнире на последнем месте.

Вскоре минские динамовцы отправятся в Ригу на традиционный турнир Кубок ЛЖД. В латвийской столице их соперниками будут рижские одноклубники (21 августа), швейцарский "Давос" (22 августа), казанский "Ак Барс" (23 августа) и ярославский "Локомотив" (26 августа).

Свой 11-й сезон в Континентальной хоккейной лиге минское "Динамо" начнет 3 сентября выездной встречей с "Ак Барсом", 5 сентября подопечные Горди Дуайера сыграют в Нижнем Новгороде с "Торпедо", а 7 сентября - в Нижнекамске с "Нефтехимиком". Первый домашний матч в "Минск-Арене" динамовцы проведут 10 сентября против финского "Йокерита".-0-