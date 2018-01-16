Хоккеисты минского "Динамо" проиграли хабаровскому "Амуру" в домашнем матче чемпионата КХЛ

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" в очередном домашнем матче чемпионата КХЛ проиграли хабаровскому "Амуру" со счетом 0:2, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Динамо" - "Амур" - 0:2 (0:2, 0:0, 0:0)

"Минск-Арена". 10234 зрителя.

"Динамо": Энрот (Карнаухов), Граньяни - Денисов, Скилли - Хауден - Фонтэйн; Коробов - Осипов, Буйницкий - Ковыршин - Степанов; Лисовец - Хенкель, Лингле - Шарангович - Китаров; Павлович - Волков - Дрозд; Шинкевич, Амброжейчик.

"Амур": Метсола (Аликин); Коларж - Кондратьев, Потехин - Бывальцев - Ли; Йордан - Аверин, Литовченко - Рассказов - Зогорна; Хабаров - Атюшов, Вл.Ушенин - Вяч.Ушенин - Горшков; Пикар - Клопов - Фролов; Кармашков, Беляков.

Шайбы: 0:1 - Зогорна (Ли, Бывальцев, 5.58, в большинстве), 0:2 - Ли (Хабаров, Атюшов, 18.59).

Броски: 34 - 18.

Штраф: 6 - 2.

Сегодняшний поединок минчане начали сумбурно и сразу "заработали" два удаления. Если при первой игре в меньшинстве подопечные Горди Дуайера отстояли свои ворота, то удаление капитана команды Владимира Денисова обернулось голом, автором которого стал чешский легионер гостей Томаш Зогорна. Пропустив шайбу, хозяева бросились отыгрываться, много атаковали, но сравнять счет не смогли, а за минуту до первого перерыва Олег Ли воспользовался ошибкой динамовской обороны и во второй раз поразил ворота Юнаса Энрота. Во втором и третьем периодах динамовцы приложили немало усилий, чтобы догнать соперников, но не смогли забросить ни одной шайбы.

Минское "Динамо" по-прежнему занимает 9-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 64 очка в 50 проведенных матчах. Следующий поединок "зубры" проведут на своей площадке 18 января против китайского клуба "Куньлунь Ред Стар".-0-

Фото Андрея Покумейко.