Хоккеисты минского "Динамо" проиграли в первом спарринге нового сезона

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" уступили новосибирской "Сибири" в первом спарринге нового сезона, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На льду "Минск-Арены" обновленная команда Горди Дуайера пропустила первую шайбу на исходе первой минуты игры. В середине стартового периода Артем Артемов сравнял счет, а на 31-й минуте встречи гости забросили победную шайбу - 2:1 в пользу "Сибири".

Следующим этапом предсезонной подготовки для минских "зубров" станет турнир Кубок губернатора Нижегородской области. Там минчане проведут 4 матча: с нижегородским "Торпедо" (5 августа), рижским "Динамо" (6 августа), московским "Динамо" (9 августа) и "Автомобилистом" из Екатеринбурга (11 августа). Затем команда отправится в Ригу на традиционный турнир Кубок ЛЖД. В латвийской столице соперниками минской дружины будут рижское "Динамо" (21 августа), швейцарский "Давос" (22 августа), казанский "Ак Барс" (23 августа) и ярославский "Локомотив" (26 августа).

Свой 11-й сезон в Континентальной хоккейной лиге минское "Динамо" начнет 3 сентября выездной встречей с "Ак Барсом", 5 сентября подопечные Горди Дуайера сыграют в Нижнем Новгороде с "Торпедо", а 7 сентября - с нижнекамским "Нефтехимиком". Первый домашний матч в "Минск-Арене" динамовцы проведут 10 сентября против финского "Йокерита".-0-