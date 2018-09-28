Хоккеисты минского "Динамо" разгромили "Сибирь" в чемпионате КХЛ

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Динамо-Минск" победили новосибирскую "Сибирь" со счетом 5:1 (2:0, 1:0, 2:1) в чемпионате Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусская команда в ходе встречи на "Минск-Арене" значительно превосходила аутсайдеров Восточной конференции, которые потерпели 12-е поражение подряд в текущем сезоне.

"Динамо-Минск" - "Сибирь" (Новосибирск) - 5:1 (2:0, 1:0, 2:1)

Минск. "Минск-Арена". 9937 зрителей.

"Динамо-Минск": Энрот (Карнаухов); Уиркош - Готовец, Казионов - С.Костицын (к) - Пулккинен; Осипов - Хенкель, А.Костицын - Ковыршин - Степанов; Лисовец - Знахаренко, Павлович - Китаров - Буйницкий; Литвинов - Волков - Когалев; Евенко.

"Сибирь": Тэйлор (Красиков); Логинов - Алексеев, Бертран - Дугин - Саюстов; Пиганович - Воробей, Михайлов - Эммертон - Шаров; Морозов - Наумов, Казаков - Бодров - Пешехонов; Савченко - Игнатович, Ткаченко - Романцев - Шашков.

Шайбы: 1:0 - Пулккинен (С.Костицын, 8.20, в большинстве). 2:0 - Лисовец (Павлович, Знахаренко, 8.43). 3:0 - Уиркош (Пулккинен, Евенко, 30.36). 3:1 - Саюстов (Логинов, 42.34). 4:1 - Казионов (Пулккинен, 50.49). 5:1 - Лисовец (Степанов, Хенкель, 57.08, в большинстве).

Броски: 30 -23.

Штраф: 8 -8.

Обе команды в этой игре рассчитывали на успех. Однако хозяева площадки заставили поволноваться своих болельщиков: уже на десятой секунде первого периода капитан "зубров" Сергей Костицын оказался в боксе для штрафников (к сожалению, игровая дисциплина у лидеров "Динамо" по-прежнему хромает в нынешнем сезоне). Розыгрыш большинства гости провели неудачно, а вскоре "Сибирь" получила двухминутный штраф за нарушение численного состава. Этой ситуацией воспользовались "зубры". С передачи Сергея Костицына Теему Пулккинен открыл счет, а спустя минуту Евгений Лисовец кистевым броском впритирку со штангой отправил шайбу в сетку ворот во второй раз. После отдыха Патрик Уиркош в похожей комбинации увеличил преимущество динамовцев в счете - 3:0.

Сибирякам удалось лишь на 43-й минуте забросить Юнасу Энроту. Нападающий россиян Дмитрий Саюстов из-за ворот сделал передачу на пятачок ворот хозяев площадки, а шайба от конька Дмитрия Знахаренко юркнула между щитков голкипера. Подопечные Горди Дуайера после гола значительно прибавили в атаке. Теему Пулккинен поборолся за шайбу с защитниками "Сибири", отдал пас под бросок Денису Казионову, который со средней дистанции поразил ворота соперников. Окончательный счет во встрече установил Евгений Лисовец, который оформил голевой дубль.

Хоккеисты минского "Динамо" набрали восемь очков после 11 матчей. Следующий матч белорусская команда проведет 30 сентября в родных стенах с омским "Авангардом".-0-