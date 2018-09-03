Хоккеисты минского "Динамо" уступили "Ак Барсу" в первом матче сезона в КХЛ

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" уступили "Ак Барсу" со счетом 0:2 (0:1, 0:1, 0:0) в первом матче сезона для белорусской команды в КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Обладатель Кубка Гагарина прошлого сезона после разгромного поражения на старте чемпионата на своей площадке от СКА (1:6) был полон решимости реабилитироваться перед своими болельщиками. Минчане во встрече против одного из лидеров КХЛ постарались удачно сыграть в нападении, но заброшенными шайбами не отличились.
Казань. "Татнефть-Арена". 4601 зритель.
"Ак Барс": Шарыченков (Подъяпольский); Лямкин - Абросимов, Зарипов (К) - Ткачев - Галиев; Яруллин - Марков, Секач - Малыхин - Азеведо; Батыршин - Постма, Лукоянов - Бурмистров - Потапов; Кара - Ландер - Клинкхаммер; Михеев.
"Динамо-Минск": Энрот (Карнаухов); Уиркош - Готовец, Хауден - Беннетт - Пулккинен; Осипов - Хенкель, Павлович - С.Костицын (к) - А.Костицын; Лисовец - Хохлов, Китаров - Ковыршин - Парфеевец; Литвинов - Волков - Артемов; Евенко, Дроздов.
Шайбы: 1:0 - Постма (Зарипов, Батыршин, 5.06). 2:0 - Азеведо (Ландер, Марков, 28.08).
Броски: 28 - 25.
Штраф: 4 - 6.
Команды уже встречались во время подготовки к сезону в Риге, где "зубры" уступили лишь в серии буллитов - 2:3. Хозяевам площадки удалось организовать в ворота белорусской команды быстрый гол. Точный бросок от синей линии на шестой минуте игры нанес Пол Постма. После пропущенной шайбы минчане чаще угрожали воротам "Ак Барса" и доминировали в нападении. Однако после перерыва динамовцы вновь чаще оборонялись и пропустили вторую шайбу. Один из лучших нападающих "барсов" Джастин Азеведо увеличил преимущество хозяев, изменив траекторию полета шайбы - 2:0.
В заключительные двадцать минут игры подопечные Горди Дуайера значительно прибавили в скорости. Отличный шанс сократить отставание упустил Александр Китаров, шайба после мощного броска угодила в штангу ворот. Под занавес третьего периода Евгений Лисовец все же отправил шайбу в ворота "Ак Барса". Однако после видеопросмотра гол был отменен.
Выездную серию минское "Динамо" продолжит матчем 5 сентября в Нижнем Новгороде, где сыграет с "Торпедо".-0-
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