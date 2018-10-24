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Хоккеисты минского "Динамо" уступили "Авангарду" и продлили серию поражений

Спорт 24.10.2018 | 22:19
Фото ХК "Авангард"
Фото ХК "Авангард"

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" уступили в овертайме в заключительной игре выездной серии омскому "Авангарду" со счетом 3:4 (1:0, 0:3, 2:0, 0:1) и продлили серию поражений до десяти матчей, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Перед встречей в подмосковной Балашихе, где сейчас принимает соперников омский клуб, минчане не избежали перестановок в составе. По состоянию здоровья пропустил поединок капитан "зубров" Сергей Костицын, но вернулся в строй защитник Евгений Лисовец. Подопечные Горди Дуайера уверенно провели стартовые двадцать минут матча, но затем отдали инициативу соперникам.

"Авангард" (Омск) - "Динамо-Минск" - 4:3 (0:1, 3:0, 0:2, 1:0)

Балашиха. Ледовый дворец " Арена Балашиха". 4023 зрителя.

"Аванград": Бобков (Мурыгин); Медведев (к) - Франсон, Широков - Деарне - Петров; Мартынов - Чудинов, Пережогин - Зернов - Манукян; Емелин - Покка, Кошелев - Семенов - Михеев; Тальбо - Стась - Галимов; Фисенко, Заседа.

"Динамо-Минск": Энрот (Карнаухов); Уиркош - Готовец, Казионов - Хауден - Пулккинен; Лисовец - Хенкель, А.Костицын - Ковыршин - Степанов; Осипов - Хохлов, Буйницкий - Китаров (к) - Артемов; Дроздов - Волков - Когалев; Знахаренко.

Шайбы: 0:1 - Когалев (Дроздов, Уиркош, 9.48). 1:1 - Широков (Зернов, 24.50). 2:1 - Покка (Петров, Семенов, 31.10). 3:1 - Стась (Галимов, 33.35). 3:2 - А.Костицын (Уиркош, Ковыршин, 44.42, в большинстве). 3:3 - Когалев (Ковыршин, А.Костицын, 57.02). 4:3 - Михеев (Деарне, 64.01).

Броски: 28 -22.

Штраф: 14 -16.

В середине первого периода динамовцы поборолись на пятачке у ворот "Авангарда", и Александр Когалев, приглашенный из "Юности" усилить нападение, открыл счет - 1:0. До перерыва белорусской команде пришлось выдержать непростой отрезок, когда "зубры" втроем действовали против пятерки омичей. Однако и в этот сложный отрезок Куинтон Хауден смог перехватить шайбу и выйти один на один с голкипером.

Инициативу "Авангард" перехватил во втором периоде. Олимпийский чемпион Пхенчхана Сергей Широков на 25-й минуте точно бросил под перекладину ворот Юнаса Энрота - 1:1. Хозяева площадки увеличили скорости, и на 32-й минуте финский легионер российского клуба Вилле Покка с острого угла вывел "Авангард" вперед - 2:1. Вскоре бывший капитан "Динамо" Андрей Стась, выступающий в Омске, смог провести свой первый гол в сезоне - 3:1. На 44-й минуте "Аванград" получил три удаления подряд. Этим шансом воспользовались минчане. Андрей Костицын бросил впритирку со штангой - 3:2. Под занавес третьего периода Александр Когалев забросил свою вторую шайбу за игру - 3:3. В дополнительное время удача оказалась на стороне "Авангарда" - 4:3.

Хоккеисты "Динамо" возвращаются в Минск и 29 октября начнут серию домашних игр поединком с хабаровским "Амуром".-0-

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Теги
хк Динамо-Минск, хоккей
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