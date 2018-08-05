Хоккеисты минского "Динамо" уступили "Торпедо" на Кубке губернатора Нижегородской области

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" уступили "Торпедо" со счетом 1:6 (0:0, 1:5, 0:1) в первом туре на Кубке губернатора Нижегородской области, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В стартовые двадцать минут игры обе команды, которые в межсезонье значительно обновили составы, имели неплохие шансы, чтобы открыть счет. Шайба даже побывала в воротах голкипера динамовцев Михаила Карнаухова, но гол Дениса Паршина был отменен из-за нарушения правил.

Основные события во встрече развернулись во втором периоде. Нижегородцы открыли счет на 24-й минуте, реализовав большинство после удаления Патрика Уиркоша. Вскоре "зубры" забросили ответную шайбу. С передачи новичка минчан Бо Беннета отличился Патрик Уиркош - 1:1. Однако развить свой успех подопечным Горди Дуайера не удалось. Автозаводцы до перерыва еще четырежды огорчили белорусскую команду - 5:1.

В заключительные двадцать минут игры хоккеисты "Торпедо" закрепили свой успех после точного броска Владимира Галузина - 6:1.

В первом туре Кубка Нижегородской области состоялись еще два матча. Хоккеисты московского "Динамо" обыграли одноклубников из Риги - 4:1, московский "Спартак" уступил "Автомобилисту" из Екатеринбурга - 2:3.

Во втором туре, 6 августа, минчане сыграют с рижским "Динамо", 8 августа подопечные Горди Дуайера встретятся с московским "Спартаком", 9 августа - с "Динамо" (Москва), а завершат выступление на турнире 11 августа матчем с "Автомобилистом".-0-