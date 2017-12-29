29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" второй раз в сезоне обыграли питерский СКА, который является действующим обладателем Кубка Гагарина. Матч в "Минск-Арене" завершился со счетом 6:3 (0:1, 4:1, 2:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Обе команды уже встречались 19 декабря в Санкт-Петербурге. Подопечные Горди Дуайера добились победы 3:2 в серии буллитов. Перед встречей в Минске белорусский клуб объявил о расставании с одним из лучших нападающих прошлого сезона Александром Матерухиным, который в десятом чемпионате КХЛ не блистал результативностью.

"Динамо-Минск" - СКА (Санкт-Петербург) - 6:3 (0:1, 4:1, 2:1)

Минск. "Минск-Арена". 15086 зрителей.

"Динамо-Минск": Энрот; Граньяни - Денисов (к), Скилле - Хауден - Фонтэйн; Коробов - Осипов, Буйницкий - Ковыршин - Степанов; Лисовец - Хенкель, Лингле - Китаров - Амброжейчик; Шинкевич - Знахаренко, Павлович - Волков - Дрозд.

СКА: Шестеркин (Коскинен, 25.51 - 57.14, 58.35); Гавриков - Войнов, Ковальчук (к) - Шипачев - Калинин; Хафизуллин - Рундблад, Гусев - Прохоркин - Плотников; Яковлев - Белов, Широков - Коскиранта - Торесен; Рыков - Зуб, Барабанов - Каблуков - Кетов.

Шайбы: 0:1 - Яковлев (Белов, Торесен, 2.32). 1:1 - Граньяни (Лингле, Китаров, 22.36). 2:1 - Скилле (Хауден, 23.27, в большинстве). 3:1 - Ковыршин (Буйницкий, 23.34). 4:1 - Фонтэйн (Осипов, Китаров, 25.51, в меньшинстве). 4:2 - Широков (Зуб, Рыков, 37.23). 5:2 - Павлович (57.48, в пустые ворота). 6:2 - Хауден (Скилле, 58.35, в пустые ворота). 6:3 - Плотников (Гусев, 59.11).

Броски: 20 - 40.

Штраф: 8 - 6.

Гости, лидирующие в турнирной таблице Западной конференции КХЛ и являющиеся главными претендентами на Кубок Гагарина, не прочь были взять реванш за досадное поражение десятью днями ранее. Посмотреть, удастся ли выстоять хозяевам площадки против звездного Ильи Ковальчука и его партнеров, в "Минск-Арене" собралось более 15 тысяч болельщиков. Уже на третьей минуте первого периода у гостей цели достиг бросок Егора Яковлева. Минчане не стали отсиживаться в обороне и постарались создать опасные моменты у ворот Игоря Шестеркина. До перерыва огорчить голкипера СКА динамовцам не удалось, а после отдыха "зубры" четырежды забросили в ворота действующего обладателя Кубка Гагарина.

Началу голевому пиршеству хозяев площадки положил Марк-Андре Граньяни. Защитник "Динамо", который в январе примет участие в Матче всех звезд КХЛ, после выигранного вбрасывания у ворот СКА со стороны Александра Китарова, мощно бросил от синей линии - 1:1. Команда Горди Дуайера вновь постаралась, несмотря на высокий класс соперника, навязать свою игру, и к огромной радости болельщиков это ей сделать удалось. На 23-й минуте у армейцев Владислав Гавриков получил две минуты штрафа за задержку клюшкой. Ударное звено динамовцев образцово провело стремительную атаку, которую, подставив клюшку под пас Куинтона Хаудена, завершил точным броском Джек Скилле. События у ворот СКА стали развиваться стремительно, и через минуту хозяева площадки в третий раз забросили шайбу - 3:1. Олег Знарок вынужден был взять тайм-аут, но изменить ситуацию на площадке хоккеисты СКА не смогли. После серии удалений в составе обеих команд в одном из эпизодов Джастин Фонтэйн вышел один на один с вратарем СКА и уверенно переиграл соперника - 4:1. Наставник питерцев решил поменять голкипера. Вышедший на площадку Микко Коскинен действовал надежнее, но армейцы до перерыва смогли отыграть лишь одну шайбу.

Под занавес встречи Олег Знарок поменял голкипера на шестого полевого игрока, чем и воспользовались динамовцы, дважды поразив пустые ворота гостей.

Победа над СКА позволила минскому "Динамо" набрать 61 очко после 46 матчей. Минчане по-прежнему занимают десятое место в турнирной таблице Западной конференции. Питерский СКА, несмотря на поражение в Минске, имеет в своем активе 114 очков и значительно опережает остальных соперников в чемпионате КХЛ.

Следующий матч сезона динамовцы проведут 3 января на выезде против магнитогорского "Металлурга".-0-

Фото Андрея Покумейко