Хоккеисты минского "Динамо" завершили сезон в КХЛ гостевым поражением от "Слована"

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" завершили сезон в Континентальной хоккейной лиге гостевым поражением от "Слована" - 2:4 (1:2, 0:1, 1:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Зубры" еще до перерыва в чемпионате, связанного с олимпийским турниром, утратили шансы на выход в плей-офф. Словацкие хоккеисты также не смогут побороться за Кубок Гагарина, но заключительный матч сезона провели успешнее минчан.

"Слован" (Братислава) - "Динамо-Минск" - 4:2 (2:1, 1:0, 1:1)

Братислава. "Словнафт-Арена". 10055 зрителей.

"Слован": Штепанек (Седлачек); Серсен - Месарош (к), Ревай - Вьеденски - Геноуэй; Депре - Черны, Гарбатт - Бойчак - Лампер; Шварни - Бачик, Скалицки - Штястны - Слобода; Гецл - Садецки - Щербатов; Гедера.

"Динамо-Минск": Энрот (Карнаухов); Граньяни - Лисовец, Скилле - Хауден - Фонтэйн; Коробов - Осипов, Павлович (к) - Ковыршин - Лингле; Шинкевич - Хенкель, Китаров - Волков - Дрозд; Карабань, Амброжейчик, Знахаренко.

Шайбы: 1:0 - Гарбатт (Бойчак, 0.24). 1:1 - Хауден (Скилле, Фонтэйн, 2.50). 2:1 - Вьеденски (Лампер, Месарош, 6.18). 3:1 - Геноуэй (Лампер, Гарбатт, 33.37, в большинстве). 3:2 - Хенкель (Китаров, Карабань, 52.09). 4:2 - Гецл (Вьеденски, 59.20, в пустые ворота).

Броски: 23- 44.

Штраф: 42 - 14.

Хоккеисты "Слована" открыли счет уже на первой минуте стартового периода. Динамовцы усилиями Куинтона Хаудена вскоре сумели сделать цифры на табло равными -1:1. Однако защита гостей допустила несколько ошибок в ходе первой двадцатиминутки. В итоге словаки вновь вышли вперед на седьмой минуте встречи после точного броска Марека Вьеденски - 2:1.

Во втором периоде "Словану" удалось разыграть большинство и упрочить свое лидерство - 3:1. Шанс изменить ход матча минчане получили на 53-й минуте, когда Кристиан Хенкель сократил отставание - 2:3. Однако подопечные Горди Дуайера пропустили в пустые ворота под занавес поединка, заменив голкипера на шестого полевого игрока.

После 56 матчей регулярного сезона в КХЛ минское "Динамо" с 73 очками заняло 10-е место в таблице Западной конференции и не пробилось в восьмерку сильнейших команд, которые продолжат борьбу за медали.

Минчане ранее четырежды попадали в плей-офф КХЛ в 2011, 2012, 2015 и 2017 годах, но не проходили далее первого круга. 3 марта состоится итоговая пресс-конференция наставника Гордии Дуайера и генерального директора "Динамо" Анатолия Курильца по итогам сезона.-0-