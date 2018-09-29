29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минской "Юности" одержали девятую победу подряд в экстралиге, победив на выезде "Динамо-Молодечно" со счетом 3:0, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Голевым дублем в составе минчан отметился Максим Парфеевец. Для "Юности" победа в Молодечно стала девятой подряд в чемпионате.

Прервал серию поражений в экстралиге гродненский "Неман". Подопечные Сергея Пушкова оказались сильнее жлобинского "Металлурга" - 2:1. Авторами голов у действующих чемпионов стали Сергей Малявко и Александр Петров.

Солигорский "Шахтер" обыграл молодежную сборную Беларуси - 4:1, хоккеисты "Лиды" уступили на своей площадке в овертайме "Гомелю" - 3:4.

Турнирное положение: 1. "Юность-Минск" - 27 очков (9 матчей), 2. "Шахтер" - 24 (10), 3. "Гомель" - 23 (10), 4. "Неман" - 15 (9), 5. "Динамо-Молодечно" - 12 (10), 6. "Металлург" - 6 (10), 7. "Лида" - 6 (10), 8. "Беларусь U-20" - 4 (10). -0-