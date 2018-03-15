Хоккеисты минской "Юности" одержали победу над "Шахтером" в плей-офф экстралиги

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минской "Юности" на своей площадке одержали волевую победу над "Шахтером" со счетом 4:3 (1:0, 0:3, 3:0) в первом матче полуфинальной серии плей-офф экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После двух периодов солигорские хоккеисты вели в счете 3:1. На старте матча хозяева площадки усилиями Алексея Ефименко открыли счет. Однако во вторые двадцать минут встречи подопечные Владимира Цыплакова значительно прибавили в нападении. Авторами голов у "горняков" стали Андрей Филичкин, Даниил Бокун и Вадим Сушко. В заключительные двадцать минут встречи команда Михаила Захарова трижды поразила ворота гостей. Команды часто действовали в неравных составах, и на 46-й минуте Александр Когалев реализовал большинство - 2:3. Вскоре он же вовремя сыграл на добивании шайбы на пятачке у ворот "Шахтера" - 3:3. Решающую, четвертую, шайбу "Юность" провела в ворота соперников, действуя в меньшинстве. На 57-й минуте точный бросок нанес Андрей Михнов - 4:3.

Второй матч в этой серии состоится 16 марта на льду "Чижовка-Арены". Начало игры в 19.00. В другом полуфинале гродненский "Неман" в противостоянии с "Динамо-Молодечно" ведет в серии до четырех побед со счетом 2:0.-0-