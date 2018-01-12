Хоккеисты минской "Юности" победили итальянский "Риттен Спорт" в Континентальном кубке

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минской "Юности" нанесли поражение итальянскому "Риттен Спорту" со счетом 2:1 (2:0, 0:0, 0:1) в первом матче суперфинала Континентального кубка, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В начале игры в "Чижовка-Арене" подопечным Михаила Захарова удалось забросить две шайбы. Авторами голов стали Михаил Плотников и Александр Каракулько. Белорусская команда успешно действовала на пятачке у ворот соперника. Итальянцы постарались гораздо дисциплинированнее сыграть в защите, в третьем периоде даже смогли перехватить инициативу и чаще владели шайбой. На 57-й минуте Даниэль Тудин кистевым броском сократил отставание в счете, гости поменяли вратаря на шестого полевого игрока, но не смогли сравнять счет.

Лучшими игроками прошедшей игры стал Роланд Хофер и Михаил Плотников.

Первый тур суперфинала Континентального кубка продолжится матчем между командами "Номад" (Казахстан) и "Шеффилд Стилерз" (Великобритания). Этот поединок начнется в 19.00. 13 января во втором туре встретятся "Номад" - "Риттен Спорт" (15.00) и "Юность" - "Шеффилд Стилерз" (19.00).

Беларусь в третий раз принимает решающую стадию этого турнира. Ранее суперфинал в 2004 году принимал Гомель, а в 2011-м матчи прошли в "Минск-Арене", где победила минская "Юность", которая является двукратным обладателем Континентального кубка (в 2007 и 2011 годах). Почетным трофеем также владел гродненский "Неман", который добился успеха в 2015 году.-0-