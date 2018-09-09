Хоккеисты минской "Юности" проиграли "Ред Булл Мюнхен" в Лиге чемпионов

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минской "Юности" проиграли на своей площадке "Ред Булл Мюнхен" со счетом 0:3 (0:1, 0:0, 0:2) в Лиге чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Эти команды в первом туре встречались в Германии, где успех был на стороне "быков" - 3:4. Белорусской команде не удалось взять реванш в повторной встрече.

Подопечные Михаил Захарова старались действовать активнее в зоне немецкой дружины, чаще владели шайбой, но гости уверенно сыграли в контратаке. На 7-й минуте Тревор Паркс забросил первую шайбу, а в третьем периоде Максимилиан Кастнер удвоил преимущество мюнхенцев. Вскоре гости реализовали большинство усилиями Патрика Хагера - 3:0.

После четырех матчей в группе В минчане с тремя очками занимают третье место. Очередные матчи хоккеисты "Юности" сыграют c финским ТПС. 9 октября на выезде в Турку, 17 октября - на "Чижовка-Арене" в Минске.-0-