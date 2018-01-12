12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минской "Юности" стартуют в суперфинале Континентального кубка, который на протяжении трех дней будет проходить в Минске на "Чижовка-Арене", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Команда Михаила Захарова в пятый раз выступит в решающей стадии борьбы за почетный трофей. Впервые "Юность" сыграла в "финале четырех" в 2007 году в венгерском Секешфехерваре и смогла завоевать кубок. Успех на стороне белорусской команды был также и на домашнем турнире в январе 2011-го, когда на "Минск-Арене" хоккеисты "Юности" во второй раз в своей истории завоевали титул. Дважды минчане становились вторыми (в 2010 году и 2012-м).

Во время текущего розыгрыша Континентального кубка столичный клуб в ноябре 2017 года в Дании успешно прошел полуфинальную стадию турнира и по решению Международной федерации хоккея стал организатором суперфинала, в котором выступит четыре клуба. В турнире, который состоится с 12 по 14 января на "Чижовка-Арене", за почетный трофей поспорят хоккеисты итальянского "Риттен Спорта", астанинского "Номада", британского "Шеффилда" и минской "Юности".

Расписание матчей

12 января

"Риттен Спорт" (Италия) - "Юность-Минск" (Беларусь), 15.00.

"Номад" (Казахстан) - "Шеффилд Стилерз" (Великобритания), 19.00.

13 января

"Номад" - "Риттен Спорт", 15.00.

"Юность-Минск" - "Шеффилд Стилерз", 19.00.

14 января

"Шеффилд Стилерз"- "Риттен Спорт", 15.00.

"Юность-Минск" - "Номад", 19.00.

Телеканал "Беларусь 5" проведет прямые трансляции матчей с участием "Юности".

Беларусь дважды принимала суперфинал Континентального кубка. В 2004 году турнир проходил в Гомеле, в 2011-м квартет сильнейших хоккейных клубов турнира собрался на "Минск-Арене".

Белорусские команды ранее трижды побеждали в Континентальном кубке. Дважды (в 2007 и 2011 годах) обладателем почетного трофея становилась "Юность", в 2015-м успешно в финале сыграл гродненский "Неман".-0-