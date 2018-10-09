Хоккеисты минской "Юности" сыграют с финским ТПС в Лиге чемпионов

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минской "Юности" сегодня проведут очередной матч группового этапа Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В 5-м туре соревнований команд квартета В подопечные Михаила Захарова сыграют в Турку с финским клубом ТПС. До этого минчане одержали домашнюю викторию над шведским "Мальме" - 6:2, а также дважды уступили немецкому клубу "Ред Булл Мюнхен" - 3:4 (в гостях) и 0:3 (дома). Хоккеисты ТПС также имеют в своем активе одну победу - они обыграли "Ред Булл Мюнхен" на своей арене со счетом 5:3, а в гостях уступили ему со счетом 1:5. Кроме того, финны проиграли выездной поединок "Мальме" - 4:8.

Турнирное положение после четырех игровых дней: "Ред Булл Мюнхен" - 9 очков, "Мальме" - 9, "Юность" - 3, ТПС - 3.

Еще один представитель Беларуси в Лиге чемпионов гродненский "Неман" свой 5-й поединок в группе D проведет 10 октября в гостях против немецкого "Берлина". Ранее чемпионы Беларуси обменялись победами с чешской "Кометой" из Брно - 4:2 (дома) и 2:6 (в гостях), а также взяли верх над швейцарским "Цугом" на его арене - 3:2 (в овертайме).

Турнирное положение: "Цуг" - 10. "Комета" - 9, "Неман" - 5, "Берлин" - 0.

В плей-офф чемпионской Лиги выйдут по две лучшие команды из 8 квалификационных групп.-0-