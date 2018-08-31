Хоккеисты "Немана" и "Юности" проведут стартовые матчи Лиги чемпионов

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Немана" и "Юности" проведут сегодня стартовые матчи Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Чемпион Беларуси и обладатель Кубка из Гродно примет на своей площадке в группе D чешскую "Комету" из Брно. Поединок начнется в Ледовом дворце в 19.00. Главный тренер "Немана" Сергей Пушков не скрывает, что предстоящий старт - один из самых важных в сезоне. Его подопечные провели насыщенную подготовку, победив в Кубке Салея и получив необходимую игровую практику. Хоккеисты "Кометы" является чемпионами Чехии и в августе также активно готовились к турниру в спаррингах с клубами КХЛ. "Неман" в третий раз принимает участие в Лиге чемпионов. Ранее гродненцам не удавалось преодолеть групповой этап соревнований.

Минская "Юность" в группе В сыграет первый матч на выезде с немецким "Ред Булл" из Мюнхена. За несколько дней до старта соперник белорусской команды получил мощное укрепление из НХЛ. Контракт с командой из Мюнхена подписал Мэтт Стэйджан, у которого в сильнейшей заокеанской лиге более 1 тыс. матчей. В межсезонье "Ред Булл", правда, не слишком удачно провел товарищеские матчи, в то время как "Юность", которая во второй раз принимает участие в Лиге чемпионов, дошла до финала Кубка Салея. Матч в Мюнхене начнется сегодня в 20.30.

В очередном розыгрыше Лиги чемпионов 32 клуба разделены на восемь групп, по две лучшие из каждого квартета выйдут в плей-офф турнира.

Расписание матчей Лиги чемпионов с участием белорусских команд:

31 августа

"Неман" - "Комета" (Брно, Чехия);

"Ред Булл" (Мюнхен, Германия) - "Юность-Минск".

2 сентября

"Неман" - "Цуг" (Цуг, Швейцария);

"Мальме Редхоукс" (Мальме, Швеция) - "Юность-Минск".

6 сентября

"Комета" - "Неман";

"Юность-Минск" - "Мальме Редхоукс".

8 сентября

"Цуг" - "Неман".

9 сентября

"Юность-Минск" - "Ред Булл".

9 октября

ТПС (Турку, Финляндия) - "Юность-Минск".

10 октября

"Айсберен" (Берлин, Германия) - "Неман".

16 октября

"Неман" - "Айсберен".

17 октября

"Юность-Минск" - ТПС.-0-