Хоккеисты "Немана" и "Юности" проведут стартовые матчи Лиги чемпионов

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Немана" и "Юности" проведут сегодня стартовые матчи Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Чемпион Беларуси и обладатель Кубка из Гродно примет на своей площадке в группе D чешскую "Комету" из Брно. Поединок начнется в Ледовом дворце в 19.00. Главный тренер "Немана" Сергей Пушков не скрывает, что предстоящий старт - один из самых важных в сезоне. Его подопечные провели насыщенную подготовку, победив в Кубке Салея и получив необходимую игровую практику. Хоккеисты "Кометы" является чемпионами Чехии и в августе также активно готовились к турниру в спаррингах с клубами КХЛ. "Неман" в третий раз принимает участие в Лиге чемпионов. Ранее гродненцам не удавалось преодолеть групповой этап соревнований.
Минская "Юность" в группе В сыграет первый матч на выезде с немецким "Ред Булл" из Мюнхена. За несколько дней до старта соперник белорусской команды получил мощное укрепление из НХЛ. Контракт с командой из Мюнхена подписал Мэтт Стэйджан, у которого в сильнейшей заокеанской лиге более 1 тыс. матчей. В межсезонье "Ред Булл", правда, не слишком удачно провел товарищеские матчи, в то время как "Юность", которая во второй раз принимает участие в Лиге чемпионов, дошла до финала Кубка Салея. Матч в Мюнхене начнется сегодня в 20.30.
В очередном розыгрыше Лиги чемпионов 32 клуба разделены на восемь групп, по две лучшие из каждого квартета выйдут в плей-офф турнира.
31 августа
"Неман" - "Комета" (Брно, Чехия);
"Ред Булл" (Мюнхен, Германия) - "Юность-Минск".
2 сентября
"Неман" - "Цуг" (Цуг, Швейцария);
"Мальме Редхоукс" (Мальме, Швеция) - "Юность-Минск".
6 сентября
"Комета" - "Неман";
"Юность-Минск" - "Мальме Редхоукс".
8 сентября
"Цуг" - "Неман".
9 сентября
"Юность-Минск" - "Ред Булл".
9 октября
ТПС (Турку, Финляндия) - "Юность-Минск".
10 октября
"Айсберен" (Берлин, Германия) - "Неман".
16 октября
"Неман" - "Айсберен".
17 октября
"Юность-Минск" - ТПС.-0-
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