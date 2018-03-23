Хоккеисты "Немана" и "Юности" сыграют в финале плей-офф экстралиги

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты гродненского "Немана" и минской "Юности" сыграют в финале плей-офф экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Действующий чемпион страны из Гродно обыграл в шестом матче полуфинальной серии "Динамо-Молодечно" - 2:1. В прошедшем гостевом матче "Неману" пришлось отыгрываться. Уже на 27-й секунде первого периода голом в составе молодечненцев отметился Андрей Белевич. Еще до перерыва гродненцы усилиями лидера нападения Михаила Стефановича счет сравняли - 1:1. В середине второго периода нападающий гостей Александр Малявко отличился в меньшинстве - 2:1. Эта шайба стала решающей в игре. "Неман" завершил серию до четырех побед со счетом 4:2.

Ранее определился другой финалист турнира. "Юность" была сильнее солигорского "Шахтера", одолев "горняков" в противостоянии до четырех побед - 4:1.

В финале чемпионата Беларуси в экстралиге "Неман" встретится с минской "Юностью". В прошлом сезоне эти две команды также встречались в решающей стадии в борьбе за Кубок Президента, тогда сильнее были гродненцы.-0-