2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Немана" и "Юности" уступили во втором туре Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Минская "Юность" провела второй матч на выезде в группе В против шведского "Мальме". Скандинавы уверено контролировали ход встречи и уже в первом периоде трижды поразили ворота белорусов. Подопечные Михаила Захарова не сумели перехватить инициативу, уступив со счетом 1:4. Единственную шайбу в ворота "Мальме" забросил Эдуард Гринь.
В группе D чемпион Беларуси "Неман" принимал на своей площадке в Гродно швейцарский "Цуг". После победы в первом туре над "Кометой" болельщики вправе были рассчитывать на удачный исход и в поединке с альпийской дружиной. При равной борьбе в концовке матча удачливее оказались гости, которые одержали победу со счетом 4:2.
Хоккеисты "Юности" в третьем туре Лиги чемпионов 6 сентября примут в "Чижовка-Арене" соперников из "Мальме", а "Неман" в этот же день сыграет на выезде против чешской "Кометы" из Брно.-0-
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