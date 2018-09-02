2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Немана" и "Юности" уступили во втором туре Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Минская "Юность" провела второй матч на выезде в группе В против шведского "Мальме". Скандинавы уверено контролировали ход встречи и уже в первом периоде трижды поразили ворота белорусов. Подопечные Михаила Захарова не сумели перехватить инициативу, уступив со счетом 1:4. Единственную шайбу в ворота "Мальме" забросил Эдуард Гринь.

В группе D чемпион Беларуси "Неман" принимал на своей площадке в Гродно швейцарский "Цуг". После победы в первом туре над "Кометой" болельщики вправе были рассчитывать на удачный исход и в поединке с альпийской дружиной. При равной борьбе в концовке матча удачливее оказались гости, которые одержали победу со счетом 4:2.

Хоккеисты "Юности" в третьем туре Лиги чемпионов 6 сентября примут в "Чижовка-Арене" соперников из "Мальме", а "Неман" в этот же день сыграет на выезде против чешской "Кометы" из Брно.-0-