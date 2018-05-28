28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Немана" и "Юности" узнали расписание матчей группового этапа Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Календарь и расписание турнира утверждены дирекцией хоккейной Лиги чемпионов. В турнире сезона-2018/2019 примут участие два белорусских клуба: чемпион страны гродненский "Неман" и обладатель Континентального кубка столичная "Юность".

Как сообщалось, обладатели золотых наград чемпионата страны из Гродно сыграют в группе D против соперников из немецкого "Айсберена", швейцарского "Цуга" и чешской "Кометы". Минская "Юность" выступит в группе В, где померится силами с немецким "Ред Булл Мюнхен", шведским "Мальме" и финским ТПС.

РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

31 августа

"Неман" - "Комета" (Брно, Чехия)

"Ред Булл" (Мюнхен, Германия) - "Юность-Минск"

2 сентября

"Неман" - "Цуг" (Цуг, Швейцария)

"Мальме Редхоукс" (Мальме, Швеция) - "Юность-Минск"

6 сентября

"Комета" - "Неман"

"Юность-Минск" - "Мальме Редхоукс"

8 сентября

"Цуг" - "Неман"

9 сентября

"Юность-Минск" - "Ред Булл"

9 октября (вторник)

ТПС (Турку, Финляндия) - "Юность-Минск"

10 октября

"Айсберен" (Берлин, Германия) - "Неман"

16 октября

"Неман" - "Айсберен"

17 октября

"Юность-Минск" - ТПС

Матчи группового этапа турнира стартуют 31 августа и завершатся 17 октября. По две лучшие команды из каждого квартета выйдут в плей-офф, матчи этой стадии стартуют 6 ноября.-0-