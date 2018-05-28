28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Немана" и "Юности" узнали расписание матчей группового этапа Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Календарь и расписание турнира утверждены дирекцией хоккейной Лиги чемпионов. В турнире сезона-2018/2019 примут участие два белорусских клуба: чемпион страны гродненский "Неман" и обладатель Континентального кубка столичная "Юность".
Как сообщалось, обладатели золотых наград чемпионата страны из Гродно сыграют в группе D против соперников из немецкого "Айсберена", швейцарского "Цуга" и чешской "Кометы". Минская "Юность" выступит в группе В, где померится силами с немецким "Ред Булл Мюнхен", шведским "Мальме" и финским ТПС.
РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ
31 августа
"Неман" - "Комета" (Брно, Чехия)
"Ред Булл" (Мюнхен, Германия) - "Юность-Минск"
2 сентября
"Неман" - "Цуг" (Цуг, Швейцария)
"Мальме Редхоукс" (Мальме, Швеция) - "Юность-Минск"
6 сентября
"Комета" - "Неман"
"Юность-Минск" - "Мальме Редхоукс"
8 сентября
"Цуг" - "Неман"
9 сентября
"Юность-Минск" - "Ред Булл"
9 октября (вторник)
ТПС (Турку, Финляндия) - "Юность-Минск"
10 октября
"Айсберен" (Берлин, Германия) - "Неман"
16 октября
"Неман" - "Айсберен"
17 октября
"Юность-Минск" - ТПС
Матчи группового этапа турнира стартуют 31 августа и завершатся 17 октября. По две лучшие команды из каждого квартета выйдут в плей-офф, матчи этой стадии стартуют 6 ноября.-0-
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