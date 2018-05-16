Хоккеисты "Немана" и "Юности" узнали соперников в Лиге чемпионов сезона-2018/2019

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Копенгагене состоялась жеребьевка Лиги чемпионов сезона 2018/2019 годов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Чемпион белорусской экстралиги и обладатель Кубка Президента гродненский "Неман" сыграет в группе D. Соперниками подопечных Сергея Пушкова стали хоккеисты немецкого "Айсберена", швейцарского "Цуга" и чешской "Кометы".

Серебряный призер чемпионата Беларуси минская "Юность" выступит в группе В, где сыграет с немецкой командой "Ред Булл Мюнхен", шведской "Мальме" и финской ТПС. "Юность" добилась наиболее высокого результата в турнире среди белорусских клубов и вышла в 2016 году в плей-офф, где уступила шведской "Фрелунде".

Групповой этап хоккейной Лиги чемпионов сезона-2018/2019 начнется 30 августа и завершится 17 октября. В общей сложности 32 команды делятся на восемь групп по четыре, и каждая команда играет шесть игр - по одной игре с каждым соперником дома и по одной на выезде. Команды, занявшие первое и второе место в каждой группе, затем переходят на стадию плей-офф.

Действующим победителем турнира является финская "Ювяскюля", которая в финале была сильнее шведского "Векше".-0-