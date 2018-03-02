Хоккеисты "Немана", "Юности", "Шахтера" и "Динамо" ведут 2:0 в сериях 1/4 финала чемпионата Беларуси

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В трех четвертьфинальных сериях хоккейного чемпионата Беларуси счет 2:0 в пользу команд, которые были хозяевами первых поединков, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Действующий чемпион страны гродненский "Неман" после вчерашней виктории над гостями из новополоцкого "Химика" - 7:2, сегодня вновь был явно сильнее соперников, победив с "сухим" счетом 5:0 (1:0, 2:0, 2:0).

Хоккеисты минской "Юности" на льду "Чижовка-Арены" еще раз переиграли "Лиду" - 3:1 (1:0, 1:1, 1:0). Вчера вице-чемпионы страны выиграли с результатом 4:0.

Солигорский "Шахтер" сегодня не без труда взял верх над жлобинским "Металлургом" - 6:3 (1:2, 3:1, 2:0). Несмотря на разрыв в 3 шайбы, борьба на площадке была очень напряженной, и в середине третьего периода при счете 5:3 главный тренер гостей Андрей Колесников из-за необъективного, по его мнению, судейства, увел команду в раздевалку. Немного поостыв, хоккеисты "Металлурга" вернулись на площадку и пропустили еще один гол. Накануне команда Владимира Цыплакова также победила - 7:1.

Самым упорным выдался поединок, в котором "Гомель" принимал "Динамо-Молодечно". Игра завершилась минимальной победой гостей - 1:0 (0:0, 1:0, 0:0). В первой встрече динамовцы выиграли со счетом 4:2.

Третьи и четвертые матчи четвертьфинальной стадии состоятся 5 и 6 марта в Новополоцке, Лиде, Жлобине и Молодечно.

Серия плей-офф длится до четырех побед одной из команд.-0-