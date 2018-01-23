Хоккеисты "Немана" обыграли "Металлург" и вышли в лидеры чемпионата Беларуси в экстралиге

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Немана" обыграли "Металлург" со счетом 4:1 и вышли в лидеры чемпионата Беларуси в экстралиге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Основные события в матче, прошедшем в гродненском Ледовом дворце, развернулись во втором и третьем периодах. У победителей заброшенными шайбами отметились Алексей Бадун, Михаил Стефанович, Никита Ремезов и Константин Богдановский.

В центральном матче тура в Минске "Юность" на "Чижовка-Арене" была повержена хоккеистами "Гомеля" - 2:5. Гости усилиями Германа Нестерова и Александр Семочкина уже в первом периоде повели 2:0. "Гомель" продолжал доминировать в ходе встречи до финальной сирены и добился важной победы. "Динамо-Молодечно", получившее подкрепление из минского "Динамо", не оставило шансов солигорскому "Шахтеру" - 6:3.

Эти матчи значительно обострили борьбу за лидерство в чемпионате. Лидировавшие ранее "Юность" и "Шахтер" после поражений в прошедшем туре уступили первую строку таблицы гродненскому "Неману".

Турнирная таблица подгруппы А: 1."Неман" - 78 (33). 2."Юность-Минск" - 77 (33). 3."Шахтер" - 76 (34). 4."Гомель" - 75 (33). 5."Динамо-Молодечно" - 42 (35). 6."Металлург-Жлобин" - 41 (34).

Следующий тур в экстралиге состоится 25 января.-0-