18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Немана" обыграли в гостях "Динамо-Молодечно" в плей-офф экстралиги со счетом 4:1 (0:0, 1:0, 3:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Действующие чемпионы чемпионата Беларуси в экстралиги открыли счет в середине матча на 27-й минуте. Автором гола стал Егор Степанов.
Насыщенным стал третий период прошедшего поединка. Гродненцы на 50-й минуте удачно разыграли большинство, результатом чего стал гол с пятачка ворот соперников Сергея Малявко. Молодечненцы сумели отыграть одну шайбу усилиями Андрея Белевича, но в концовке "Неман" еще дважды поразил ворота Михаила Карнаухова. Точными бросками отметились Егор Степанов, сделавший голевой дубль, и Александр Малявко, поразивший пустые ворота "Динамо-Молодечно" - 4:1.
Победа на выезде позволила подопечным Сергея Пушкова упрочить свои позиции в борьбе за выход в финал. "Неман" ведет в серии до четырех побед со счетом - 3:1. Пятый матч в этом противостоянии состоится 21 марта в Гродно.
В другом полуфинале плей-офф минская "Юность" ведет в серии 2:0 в соперничестве с солигорским "Шахтером" и третью игру проведет в гостях 19 марта. Начало матча в 19.00. Телеканал "Беларусь 5" проведет прямую трансляцию встречи в Солигорске.-0-
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