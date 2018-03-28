Хоккеисты "Немана" одержали победу в первом матче финальной серии над "Юностью"

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты гродненского "Немана" одержали победу в первом домашнем матче финальной серии чемпионата Беларуси над "Юностью" со счетом 2:1 (1:1, 1:0, 0:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Хозяева площадки на 12-й минуте встречи сумели разыграть большинство. Автором заброшенной шайбы стал Гжегож Пасьют. Однако развить успех в первом периоде гродненцам не удалось. Спустя две минуты форвард "Юности" Александр Когалев завершил усилия партнеров точным броском - 1:1. После отдыха минчане старались активнее действовать в нападении, но на 36-й минуте они невнимательно сыграли в своей зоне, позволил Егору Степанову бросить со средней дистанции. Под занавес матча болельщики стали свидетелями нескольких потасовок, в том числе вратарей - Дмитрия Мильчакова и Виталия Труса. Гости на 60-й минуте поменяли голкипера на шестого полевого игрока, но сравнять счет в первом поединке решающей стадии чемпионата "Юности" не удалось.

Второй матч в финальной серии плей-офф до четырех побед в экстралиге состоится 29 марта в Гродно. Начало - в 18.30. После команды переедут в Минск, где на льду "Чижовка-Арены" сыграют 1 и 4 апреля. Гродненский "Неман" является действующим обладателем Кубка Президента. Этот трофей клуб завоевал в прошлом сезоне также по итогам противостояния с "Юностью".-0-

Фото Леонида Щеглова