2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Немана" одержали третью победу над "Юностью" в финальной серии чемпионата Беларуси в Экстралиге. В четвертой игре, которая прошла в Минске, гродненцы добились успеха в овертайме со счетом 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Обе команды внимательно действовали в защите. Лучше это получилось у "Немана". Гости старались максимально использовать немногочисленные голевые моменты, и в середине второго периода Сергей Малявко отменным кистевым броском забросил первую шайбу - 1:0. "Юности" удалось восстановить равенство в счете в середине третьего периода, когда передачу из-за ворот на пятачке использовал Александр Когалев.
В дополнительные двадцать минут удача была на стороне "Немана". В составе гродненцев автором гола стал Никита Крыскин - 2:1.
После успеха во встрече с "Юностью" счет в финальной серии до четырех побед стал 3:1 в пользу гродненской команды.
Пятый поединок решающей стадии чемпионата Беларуси по хоккею состоится 4 апреля в 19.00 в гродненском Ледовом дворце. Действующим победителем Экстралиги является гродненский "Неман", который в прошлом сезоне в финале также встречался с "Юностью".-0-
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