Хоккеисты "Немана" одолели "Динамо-Молодечно" и лидируют в полуфинальной серии плей-офф

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Немана" одолели "Динамо-Молодечно" в домашнем матче полуфинальной серии плей-офф со счетом 5:0 (0:0, 2:0, 3:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первый период второго поединка в серии до четырех побед, несмотря на отсутствие заброшенных шайб на этом отрезке, получился насыщенным на события. Хозяева площадки начали матч активно и несколько раз угрожали воротам оппонентов. В одном из эпизодов у молодечненцев до конца игры за атаку игрока в область шеи и головы был удален Егор Воронов. Преимущество "Немана" становилось все более ощутимым. В итоге после перерыва точным броском отметился Роман Дерлюк - 1:0. Вскоре у гостей Дмитрий Знахаренко получил пятиминутный штраф. Подопечные Сергея Пушкова воспользовались моментом и усилиями Константина Богдановского увеличили свое преимущество - 2:0. В заключительные двадцать минут матча хозяева продолжали доминировать на площадке и еще трижды поразили ворота гостей.

Гродненцы после двух домашних побед (первый матч состоялся 13 марта и завершился со счетом 3:2 в овертайме) повели в серии до четырех побед - 2:0. Очередные встречи хоккеисты "Немана" и фарм-клуба минского "Динамо" проведут в Молодечно 17 и 18 марта.

В другой паре полуфиналистов плей-офф экстралиги минская "Юность" примет на "Чижовке-Арене" 15 и 16 марта солигорский "Шахтер".-0-