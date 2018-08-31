Хоккеисты "Немана" победили чешскую "Комету" в стартовом матче Лиги чемпионов

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Немана" победили чешскую "Комету" со счетом 4:2 (1:0, 2:2, 1:0) в стартовом матче Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В Гродно чемпион Чехии прибыл без некоторых ведущих игроков, а хозяева площадки постарались выставить оптимальный состав. Счет в игре в гродненском Ледовом дворце открыл Сергей Смуров на 11-й минуте. После перерыва сольный индивидуальный проход к воротам "Кометы" совершил Антон Елисеенко, сумевший переиграть голкипера - 2:0.

После пропущенных шайб чехи значительно прибавили в скорости и за короткий промежуток времени дважды огорчили вратаря "Немана" Виталия Труса. Однако белорусская команда не упустила инициативу. Перед самой сиреной об окончании второго периода Сергей Смуров вновь стал автором гола - 3:2.

В заключительные двадцать минут матча "Неману" удалась атака на 44-й минуте. Александр Малявко вышел один на один с вратарем и отправил шайбу под перекладину - 4:2.

Во втором туре в группе D Лиги чемпионов подопечные Сергея Пушкова сыграют 2 сентября на своей площадке с швейцарским "Цугом".-0-

Фото Леонида Щеглова