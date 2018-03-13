Хоккеисты "Немана" победили "Динамо-Молодечно" в первом матче полуфинальной серии плей-офф

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Немана" выиграли на своей площадке у "Динамо-Молодечно" со счетом 3:2 (0:0, 1:2, 1:0, 0:0, 1:0) в первом матче полуфинальной серии плей-офф в экстралиге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Для определения победителя встречи, кроме основного времени игры, понадобилось два овертайма.

Первый период прошедшей встречи оказался безголевым. После отдыха команды гораздо активнее действовали в нападении и часто играли в неравных составах. В одном из таких эпизодов Вадим Ерохо реализовал численное большинство молодечненцев. Под занавес второго периода гродненцы усилиями Артема Кислого сравняли счет - 1:1. Вскоре "Неман" получил шанс сыграть в большинстве, но хозяева площадки невнимательно сыграли в своей зоне. В итоге молодечненцы перехватили шайбу, а точный бросок нанес Евгений Кунцевич - 2:1. Подопечные Сергея Пушкова отыгрались на 44-й минуте матча. Константин Богдановский завершил комбинацию "Немана" и сравнял счет - 2:2. Решающая шайба была заброшена лишь во втором овертайме. Голеывм дублем отметился у "Немана" Артем Кислый.

Вторая игра полуфинальной серии "Неман" - "Динамо-Молодечно" состоится 14 марта. Другая пара полуфиналистов "Юность-Минск" и "Шахтер" начнут борьбу за выход в финал 15 и 16 марта в Минске.

Победителем плей-офф прошлого сезона чемпионата Беларуси в экстралиге является гродненский "Неман".-0-