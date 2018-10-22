Хоккеисты "Немана" победили минскую "Юность" в экстралиге

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты гродненского "Немана" победили в гостях минскую "Юность" в дивизионе А экстралиги со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Основные события матча на "Чижовка-Арене" развернулись в третьем периоде. Чемпионы страны из Гродно чаще владели шайбой и создали несколько опасных моментов. В одном из эпизодов на 52-й минуте Сергей Малявко выиграл борьбу у двух защитников "Юности" и сумел переправить шайбу в ворота Игоря Брикуна - 1:0. На заключительной минуте подопечные Михаила Захарова получили численное преимущество, однако реализовать его не смогли.

"Юность" после впечатляющей победной серии потерпела второе поражение подряд в экстралиге.

Положение команды: 1. "Гомель" - 37 очков (18 матчей). 2. "Шахтер" - 36 (15). 3. "Юность-Минск" - 36 (14). 4. "Динамо-Молодечно" - 26 (17). 5. "Неман" - 25 (13). 6. "Лида" - 12 (16). 7. "Металлург-Жлобин" - 12 (17). 8. "Беларусь U-20" - 8 (18).

Очередные матчи в дивизионе А экстралиги состоятся 25 октября.-0-