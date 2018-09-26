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Хоккеисты "Немана" потерпели третье поражение со старта чемпионата Беларуси

Спорт 26.09.2018 | 10:03
Во время матча. Фото ХК "Неман"
Во время матча. Фото ХК "Неман"

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Немана" потерпели третье поражение со старта чемпионата Беларуси в экстралиге. На своей площадке гродненцы уступили солигорскому "Шахтеру" 3:4 (2:2, 0:1, 1:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Игра получилась богатой на забитые шайбы. Солигорцы лучше действующих чемпионов использовали численное большинство. Дважды ворота "Немана" поразил форвард Виктор Туркин. После матча главный тренер гродненцев Сергей Пушков отметил усталость своих подопечных, которые со старта сезона выступают в Лиге чемпионов и экстралиге, что отражается на результатах на внутренней арене.

Лидер чемпионата минская "Юность" одержала седьмую победу подряд. Подопечные Михаила Захарова на выезде были сильнее соперников из "Лиды" - 4:0. Голевым дублем в составе минчан отметился Станислав Лопачук.

Турнирное положение в дивизионе А: 1. "Юность-Минск" - 21 очко (7 матчей); 2. "Шахтер" - 18 (8); 3. "Гомель" - 18 (8); 4. "Динамо-Молодечно" - 12 (8); 5. "Неман" - 12 (7); 6. "Лида" - 5 (8); 7. "Беларусь U-20" - 4 (8); 8. "Металлург-Жлобин" - 3 (8).

Ближайшие матчи в дивизионе А экстралиги состоятся 27 сентября: "Динамо-Молодчено" сыграет с "Шахтером", "Неман" встретится с "Гомелем", "Беларусь U-20" постарается противостоять "Юности", а "Лида" примет на своей площадке "Металлург".-0-

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