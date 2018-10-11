Хоккеисты "Немана" уступили "Айсберену" и не смогли выйти в плей-офф Лиги чемпионов

Во время матча. Фото ХК "Неман"

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Немана" уступили в гостевой встрече немецкому "Айсберену" со счетом 1:4 и не смогут продолжить борьбу в Лиге чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче, прошедшем в Берлине, подопечным Сергея Пушкова лишь в первом периоде удалось на равных противостоять оппоненту. Далее хозяева площадки доминировали в игре. Единственная заброшенная шайба у гродненцев в активе Антона Елисеенкова.

Поражение от "Айсберена" не позволит "Неману" продолжить участие в турнире на стадии плей-офф.

Турнирная таблица группы D: "Цуг" (Швейцария) - 13 очков (5 матчей), "Комета Брно" (Чехия) - 9 (5), "Неман" - 5 (5), "Айсберен" - 3 (5).-0-

Фото ХК "Неман"