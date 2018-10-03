Хоккеисты "Немана" уступили "Динамо-Молодечно" в экстралиге чемпионата Беларуси

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действующие чемпионы Беларуси хоккеисты "Немана" потерпели поражение от "Динамо-Молодчено" со счетом 2:3 в очередном туре экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Гродненцы удачно начали матч, который они провели в гостях. В ходе первого периода Антон Елисеенко и Павел Боярчук вывели "Неман" вперед - 2:0. Однако динамовцы смогли усилиями Ильи Казнадея и Артема Землянкина сравнять счет. В овертайме точный бросок по воротам соперника нанес Алексей Бадун - 3:2.

Продолжает побеждать в чемпионате минская "Юность". Подопечные Михаила Захарова были сильнее жлобинского "Металлурга" - 5:2. "Шахтер" обыграл "Гомель" - 5:4.

Турнирное положение: 1. "Юность-Минск" - 30 очков (10 матчей), 2. "Шахтер" - 27 (11), 3. "Гомель" - 23 (11), 4. "Неман" - 16 (10), 5. "Динамо-Молодечно" - 14 (11), 6. "Лида" - 6 (10), 7."Металлург" - 6 (11), 8. "Беларусь U-20" - 4 (10).-0-