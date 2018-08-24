Хоккеисты "Немана" в третий раз завоевали Кубок Салея

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Немана" в третий раз в истории клуба завоевали Кубок Беларуси, обыграв в финальном матче со счетом 4:2 (0:1, 2:0, 2:1) "Динамо-Молодечно", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Розыгрыш почетного трофея, который носит имя прославленного белорусского игрока Руслана Салея, состоялся в Молодечно. Решающая игра выдалась интересной и богатой на события. Хозяева площадки открыли счет на 10-й минуте первого периода. Автором шайбы стал Станислав Кучкин.

Гродненский "Неман" намного увереннее провел второй период. Шайба впервые побывала в воротах динамовцев после активных действий нападающего гостей Романа Малиновского, но видеоповтор эпизода убедил арбитров в нарушении правил у хоккеиста "Немана". Подопечные Сергея Пушкова продолжали атаковать. В итоге Роман Шуба и Михаил Хоромандо вывели гродненцев вперед, дважды реализовав большинство - 2:1.

После отдыха форвард хозяев Сергей Боголейша мощным броском от борта сделал счет равным - 2:2. В середине третьего периода "Динамо-Молодечно" получило шанс сыграть в большинстве, но несогласованные действия в защите привели к острой атаке гродненцев в меньшинстве. Свой шанс вывести "Неман" вперед не упустил Александр Малявко, вовремя сыграв на добивании шайбы на пятачке. Четвертую шайбу в ворота молодечненцев забросил Антон Елисеенко.

В прошлом сезоне обладателем почетного трофея становился "Гомель". Гродненский "Неман" ранее побеждал в Кубке Беларуси по хоккею в 2014 и 2017 годах. Команду Сергея Пушкова в наступающем хоккейном сезоне ждет и старт в Лиге чемпионов, уже 31 августа гродненцы примут на своей площадке чешскую "Комету".-0-