Хоккеисты "Немана" вернули себе лидерство в финальной серии плей-офф чемпионата Беларуси

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Немана" вышли вперед в финальной серии плей-офф чемпионата Беларуси, победив в третьем матче в Минске "Юность" со счетом 3:0 (2:0, 1:0, 0:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Гости начали встречу активно и добились ощутимого преимущества еще до перерыва. На 12-й минуте штрафной бросок реализовал Артем Кислый, под занавес периода Сергей Малявко завершил комбинацию партнеров, увеличив преимущество в счете своей команды - 2:0.

После отдыха минчане постарались агрессивнее действовать в зоне "Немана". После удаления в составе гостей Михаила Хоромандо "Юность" получила возможность реализовать численное преимущество, но пропустила острую контратаку, которую точным броском завершил Артем Кислый - 3:0. В заключительные двадцать минут встречи минчане значительно превзошли своих оппонентов по количеству бросков по воротам, однако переиграть Виталия Труса у них не получилось.

"Мы готовились к прессингу со стороны "Юности" с первых минут. Удалось отстоять свои ворота на первых минутах, поэтому и добились успеха в матче", - отметил после игры наставник гродненцев Сергей Пушков.

После победы в Минске гродненские хоккеисты в серии до четырех побед лидируют - 2:1. Очередной матч состоится 2 апреля на " Чижовка-Арене" в 19.00. Обладателем Кубка Президента - этот трофей вручается победителю плей-офф - является гродненский "Неман", который завоевал этот трофей в прошлом сезоне.-0-