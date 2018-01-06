Хоккеисты ОАЭ обыграли соперников из Китая на Рождественском турнире в Минске

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты Объединенных Арабских Эмиратов обыграли соперников из Китая со счетом 10:2 на XIV Рождественском международном турнире любителей хоккея в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Этот успех позволил команде ОАЭ набрать 2 очка и рассчитывать на второе место в группе А. Сегодня в 19.00 на "Чижовка-Арене" в третьем туре встретятся сборные Беларуси и Швейцарии, от результата этого матча будет зависеть итоговое положение в квартете.

В случае поражения швейцарцев по разнице забитых и пропущенных шайб они переместятся на третье место, а на второе выйдет ОАЭ.

В группе В сборная Балкан одержала сегодня первую, историческую, победу за время участия в турнире. В результативной встрече интернациональной дружине удалось в упорной борьбе обыграть Швецию - 10:7.

По две победы и четыре очка в этом квартете у команд России и Чехии, которые и определят в очном противостоянии на малой площадке "Чижовка-Арены" в 19.30, кто займет первое место в группе В и сыграет в финале.

Решающий поединок за главный приз Рождественского турнира состоится 7 января в 18.00, а в 13.00 бронзу разыграют дружины, которые займут вторые итоговые позиции. Обе встречи состоятся на большой площадке "Чижовка-Арены". -0-

Фото Максима Гучека.