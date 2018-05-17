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Хоккеисты России проиграли в овертайме Канаде в четвертьфинале ЧМ в Дании

Спорт 17.05.2018 | 19:53
Чемпионат мира по хоккею-2018 в Дании Новости сюжета Чемпионат мира по хоккею-2018 в Дании
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17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты России проиграли Канаде в овертайме со счетом 4:5 (0:1, 2:1, 2:2, 0:1) в четвертьфинале чемпионата мира, который проходит в Дании, сообщает корреспондент БЕЛТА.

По итогам предварительного раунда турнира россияне в группе А заняли второе место, а соперники из Канады финишировали третьими в группе В. Матча в 1/4 финала с интересом ожидали многие болельщики. Противостояние двух сборных является хоккейной классикой, которая удалась и на этот раз.

Подопечным Ильи Воробьева приходилось отыгрываться в ходе всей встречи. Канадцы вели 2:0 во втором периоде, но не удержали преимущество, пропустив дважды еще до перерыва.

В третьем периоде на шайбы канадцев Кайла Турриса и Пьера-Люка Дюбуа россияне ответили точными бросками Сергея Андронова и Артема Анисимова. В овертайме Кирилл Капризов нарушил правила, а соперники усилиями Райана О'Райли установили окончательный счет - 5:4.

В другом четвертьфинальном матче сборная США была сильнее Чехии 3:2 (Кейн, 11, 47, Аткинсон, 13; Ржепик, 25, Нечас, 31).

В оставшихся двух матчах четвертьфинала 17 мая в 21.15 сыграют Швеция - Латвия и Финляндия - Швейцария.-0-

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Теги
Дания, Канада, Россия, хоккей, чемпионат мира
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